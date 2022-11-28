تردد القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم اليوم

منتخب البرازيل «السامبا» على موعد مع مباراة مهمة الليلة أمام نظيره السويسري، في تصفيات دور الـ32 من مونديال قطر، حيث حصد كل فريق 3 نقاط فقط، ويسعى للفوز بالنقاط الثلاث على حساب الآخر، لضمان الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ16، خاصة أنّ التعادل فى مباراة اليوم، يؤجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراتهم المقبلة، أمام منتخبي الكاميرون، وصربيا، الجمعة المقبل، لذا تسعى منتخبات البرزيل وسويسرا اليوم، للحصول على العلامة الكاملة في المباراة.

لذا زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، عن تردد القنوات الناقلة لمبارة البرازيل وسويسرا اليوم في مونديال قطر، وفيما يلي عرضا لمجموعة ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم.

beIN SPORTS MAX 1

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 2

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 3

التردد: 11013 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 4

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 5

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 6

التردد: 12604 - أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3