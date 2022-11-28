إصابة 5 طلاب في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 5 طلاب في المرحلة الإعدادية بينهم شقيقين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الفاروقية بمركز أخميم في سوهاج، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة في الترعة ووقوع مصابين.

الانتقال لموقع الحادث

وانتقلت قوات إدارة الحماية المدنية ووحدة الإنقاذ النهري ووحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، إلى موقع الحادث، وتبين أنه في أثناء سير السيارة «ملاكي»، بقيادة «حذيفة خ ع م» البالغ من العمر 25 عامًا، طالب بكلية شريعة وقانون ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده ما أدي لانقلابها السيارة في الترعة المجاورة للطريق.

حصر المصابين

ونتج عن الحادث، إصابة كل من:

- قائد السيارة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

- «محمود ع أ ب»، 16 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، مصاب بجرح بالجبهة، وشقيقه «أحمد ع أ ب»، 15 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، مصاب بكسر في الساعد الأيمن وجرح في كف اليد اليمني.

- «محمد م ح م» 16 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، مصاب بجرح في الجبهة.

- «محمد أ ع» 16 عامًا طالب بالمرحلة الإعدادية، مصاب بكدمات في الظهر.

وجميعهم من مستقلي السيارة، ويقيمون بناحية العيساوية شرق بدائرة المركز.

وجرى نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهم، وبسؤال قائد السيارة والمصابين، قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.