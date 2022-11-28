رئيس جمعية مستثمري الغاز: قرار مصر بالتصدير عزّز دورها كمركز إقليمي للطاقة

أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي، أن مصر استفادت من الأحداث العالمية الأخيرة، فبالرغم من حدوث مشكلات اقتصادية عالمية وأزمات أثرت أيضا على الاقتصاد المصري، إلا أنها استفادت من زيادة الكميات التي تم تصديرها من الغاز الطبيعي المسال، بعد توقف دام لسنوات، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير، منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، بسبب وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

السوق الأوروبية من أفضل الأسواق المستوردة للغاز

وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن السوق الأوروبية من أفضل الأسواق المستوردة للغاز الطبيعي المسال المصري، كما أن هناك مطالب دائمة لتأمين احتياجاتها من الغاز خاصة في فصل الشتاء، لاستخدامه في التدفئة، بعد خفض مخزوناتها نتيجة الأزمة الروسية، ما دفعها للبحث عن بدائل.

تنمية الحقول واكتشاف المزيد من الغاز الطبيعي

وأشار رئيس مستثمري الغاز إلى أن وزارة البترول في الوقت الحالي تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي من خلال عدة محاور تتمثل في تنمية الحقول القديمة وحفر أبار جديدة واكتشاف العديد من الآبار وجذب استثمارات أجنبية جديدة في مجال التنقيب وطرح مزايدات، حيث يعد الغاز الطبيعي من أهم عناصر انتقال الطاقة، وهو جزء من هدف الدولة لامتلاك مصادر للطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن تصدير الغاز الطبيعي أكد جدية الدولة في أن تصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون، بالرغم من مساعي الكثير من الدول لتحقيق نفس الهدف، ويعد تصدير الغاز الطبيعي أسلوب جيد لتسريع خطوات التنمية المستدامة داخل مصر وخاصة تسهيل الحصول على التمويل لمشروعات الهيدروجين والاقتصاد الأخضر وبناء قدرات إنتاجية للهيدروجين.

كما تحاول مصر الاستفادة من الفرص ذات الصلة بالانتقال للأخضر، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة والاستخدام المستدام للموارد، استناداً إلى تنفيذ سياسات وأهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ في مصر.