«الأكورايوم» معرض الأحياء المائية بالإسكندرية.. 92 عاما في عالم البحار

أسماك نادرة وكائنات بحرية غريبة، يضمها معرض الأحياء المائية «الأكواريوم» بالإسكندرية، ما يجعله عامل جذب قوي ليس فقط للمصريين وإنما للأجانب، نظره لوقعه بجوار أهم معلم سياحي في الإسكندرية وهي قلعة قايتباي التاريخية.

محتويات معرض الأحياء المائية

«92 عاما»، هي عمر المتحف، الذي تم إنشائه عام 1930، الذي يضم 32 حوضًا مختلفة الأحجام، تحتوي على عدد من الأسماك والكائنات البحرية، بحسب الدكتور طارق عثمان، مدير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

ويقول «عثمان» إنّ المتحف يراعى توفير البيئة المناسبة لتلك الأسماك، التى يختلف موطنها الأصلي والظروف البيئية التى تعيش بها، إذ توجد مجموعة كبيرة من أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وكذلك المياه العذبة، وكذلك الأسماك التى تعيش خارج المياه الإقليمية.

وحول أهم معروضات الأحياء المائية للمتحف، يوضح الدكتور حمدى عمر، مشرف معرض الأحياء المائية بالإسكندرية، أنّ من أهم المعروضات من الأسماك والكائنات البحرية، هي الأخطبوط وهو أحد الحيوانات البحرية، المصنف ضمن شعبة الرخويات، ويملك ثلاثة قلوب وثمانى أذرع، تغطيها من الداخل ممصات قوية يعتمد عليها فى اصطياد الفريسة ويعتبر بحر الصين والبحر المتوسط وسواحل هاواى موطنًا له.

كما توجد الترسة البحرية وهى تعيش فى البحرين الأبيض والأحمر، وتقضى معظم حياتها فى البحار، وتتغذى على الأعشاب البحرية، وقناديل البحر وتخرج للشاطئ لوضع البيض ودفنه فى الرمال وبعد الفقس تعود الصغار للبحر مرة أخرى.

أهم المعروضات من الأسماك

وأشار إلى وجود أنواع كثيرة من الأسماك منها الانمون، وتعيش بالتكافل مع أنيمون البحر، وتختفى بين أذرعها، وتعيش داخل الشعب المرجانية بالبحر الأحمر، بالإضافه إلى أسماك الديك والبيرانا والكوي وثعبان البحر وسمكة الببغاء وسلحفاه المياه العذبة وجرين تكساس وأوسكار وعائلة العرائس (اللابريدى) والبرانيا وعائلة السحل .

مواعيد الزيارة وأسعار الدخول

وحول مواعيد زيارة المتحف، أوضح الدكتور «عمر» أن أسعار الدخول هى عشرة جنيهات للكبار، وخمسة جنيهات للصغار، مع وجود تخفيضات لرحلات المدارس والجامعات بخطاب موجه إلى مدير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، لافتًا إلى أن مواعيد الزيارة فى فصل الشتاء تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وفى فصل الصيف من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً.