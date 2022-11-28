«جامعة الإسكندرية»: هدفنا الرئيسي مواكبة التطور التكنولوجي على الصعيد الدولي

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إننا في إطار ثورة رقمية تقود العالم بأكمله ولابد من مواكبتها، خاصة على نطاق الجامعات التي تتأثر على أكثر من مستوى كالتعليم والبرامج التعليمية المُقدمة للخريجين، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو التحول إلى المنظومة التعليمية غير الورقية.

أهمية مواكبة التطور العالمي

وأضاف «قنصوه»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه يجب أن نواكب التطور العالمي في الجامعات العالمية لتخريج دفعات قادرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أننا نعمل على ذلك في كل الجمعات المصرية، لافتا إلى أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي في مختلف المجالات.

التحول الرقمي لا ينفصل عن المستشفيات

وتابع، أن مجال التحول الرقمي لا ينفصل عن المستشفيات، وكانت هناك مشروعات عدة في هذا الصدد بكل المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمة الطبية للمريض الذي لا يستطيع الذهاب للمستشفى عن طريق الكشف عن بُعد، لافتًا إلى أن هناك بعض الأجهزة والمعدات تمكن الطبيب من الكشف عن بُعد على المريض وتشخيص مرضه ووصف العلاج.