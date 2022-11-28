محافظة الجيزة تعلن عن مقابر للمواطنين.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة الجيزة، تفاصيل إتاحة جبانات للمواطنين، بهدف توفير مدفن لكل أسرة من الأحياء والمدن والقرى التي لا يوجد بها مدافن بأسعار مميزة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز المستندات المطلوبة للحصول على مقابر بمحافظة الجيزة بعيدا عن المياه الجوفية والمناطق السكنية، وذلك وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة.

المستندات المطلوبة للحصول على مقابر بالجيزة

1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بشرط أن تكون سارية، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

2- قيد عائلي للمتقدم.

3- إيصال مرافق حديث سواء كان (كهرباء/ غاز/ مياه).

4- صورة قسيمة الزواج.

5 تقديم أصل المستندات المطلوبة للاطلاع عليها.

6- استمارة الحجز.

7- يتمّ بحث جميع الطلبات للتأكّد إذا كان المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى قد سبق له الحصول على مدفن من مدافن محافظة الجيزة وإذا صبت ذلك يلغى التخصيص في أي مرحلة من مراحل سداد الأقساط، مع خصم نسبة 10% من قيمة القسط الأول.

8- الحصول على إذن توريد صادر من الجهاز للسداد بحساب الجهاز لدى بنك مصر.

9- إحضار صورتين ضوئيتين من أصل إيصال السداد لمقر الجهاز.

10- تسجيل الأقساط المسددة بقاعدة البيانات والاحتفاظ بأصل الايصال الصادرة من البنك لتسليمها للجهاز عند استلام رخصة حق الانتفاع.

شروط حجز مقابر الجيزة

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون سن المتقدم 50 سنة فأكثر.

3- ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الزوج / الزوجة/ الأولاد/ الأب/ الأم) قد سبق لهم الحصول على مدفن من قبل.

4- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بـ محافظة الجيزة والأحياء التابعة لها.

5- الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها.

6- يلتزم الشخص بعدم القيام بأي أعمال إنشائية بالمدفن بعد استلامه إلا بتصريح صادر من الجهاز في هذا الشأن.

7- يتمّ تسليم المدافن فور انتهاء الشركة المنفذة وتسلمها لمديرية الإسكان والمرافق.