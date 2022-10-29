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العثور على طفل حديث الولادة في مقابر قرية غيتة بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
02:39 م | السبت 29 أكتوبر 2022
طفل رضيع - أرشيفية

طفل رضيع - أرشيفية

عثر الأهالي اليوم على طفل حديث الولادة ملقى ناحية المقابر بقرية غيتة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن والدة الطفل تخلصت منه لإنجابه بطريقة غير شرعية.

بلاغ بالعثور على طفل حديث الولادة في المقابر 

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى ناحية المقابر بقرية غيتة التابعة لدائرة المركز.

نقل الطفل إلى مستشفى بلبيس 

وجرى تسليم الطفل إلى مقر ديوان مركز شرطة بلبيس، وتم تحويله إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة له.

ورجحت التحريات الأولية أن والدة الطفل تخلصت منه بإلقاءه في المقابر لإنجابه بطريقة غير شرعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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