سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم

استقرار واضح يشهده سعر الريال السعودي في جميع البنوك الحكومية المصرية، ومعظم البنوك الأجنبية والعربية داخل مصر، وفقًا لما كشفته المواقع الرسمية للبنوك صباح اليوم الاثنين الموافق 28 -11-2022.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري، إذ زادت عمليات البحث عن سعره من جانب المصريين.

سعر الريال مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بلغ اليوم نحو 6.48 جنيه للشراء، وللبيع نحو 6.54 جنيه، وذلك مع بداية معاملات بنك قناة السويس صباح اليوم.

- داخل بنك الإسكندرية استقر سعر الشراء عند 6.49 جنيه، وسعر البيع عند 6.54 جنيه.

- وفي البنك الأهلي اليوم شهد الريال السعودي استقرارًا وبلغ سعر الشراء نحو 6.50 جنيه للشراء وبلغ سعر البيع 6.52 جنيه.

- بلغ سعر العملة السعودية، في بنك الكويت الوطني (NBK) عند الشراء نحو 6.35 جنيه للشراء، والبيع 6.54 جنيه .

- سجل اليوم في بنك كريدي أجريكول، 6.47 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي للشراء في بنك (CIB) بلغ نحو 6.50 جنيه للشراء، وفى عملية البيع استقرت عند نحو 6.54 جنيه.

- سجل سعر الشراء للعملة السعودية اليوم 6.50 جنيه، و6.52 جنيه للبيع، وذلك في بنك مصر.

- بينما بلغ سعر العملة السعودية بالبنك المركزي، نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد سجلت عمليات الشراء للعملة السعودية اليوم 6.31 ، ونحو 6.55 جنيه للبيع.