توريد 34 ألفا و945 طن أرز شعير لـ21 موقعا في كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، توريد 34 ألفا و944 طنا و828 كيلو جراما من الأرز الشعير حتى صباح اليوم الاثنين، وذلك لـ21 موقعا وشونة تابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

متابعة مستمرة لعمليات التوريد

وأشار «حبيب»، في بيان، إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار اليوم كل ما هو جديد بشأن تسويق محصول الأرز، حيث يتم استلام طن أرز شعير عن كل فدان منزرع في تلك الشون المشار إليها بسعر 6600 جنيه للأرز الحبة الرفيعة، و6850 جنيها للأرز الحبة العريضة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته، وتحت إشراف عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بالإقليم، لمتابعة توريد الأرز الشعير، والمرور على الشون، وحل أي مشكلات قد تحدث خلال توريد المحصول، بجانب متابعة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة والمحددة من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.