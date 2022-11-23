سعر الأرز الشعير بالمحافظات.. «عريض الحبة» بـ10 آلاف و550 جنيهًا

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء بالمحافظات 2022، ارتفاعا طفيفا، ليسجل سعر طن الأرز عريض الحبة 10 آلاف و550 جنيها، بينما سجل سعر طن رفيع الحبة 10 آلاف و50 جنيها، وسجل سعر طن الأرز الأبيض 13 ألفا و300 جنيه للأرز دون تعبئة، والأرز الأبيض المعبأ في شكائر بلغ نحو 15 ألف جنيه.

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء

أكد الدكتور أسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر الأرز الشعير اليوم، شهد ارتفاعا نحو 150جنيها لعريض الحبة، و100 جنيه لرفيع الحبة والأبيض، وذلك جراء قلة المعروض من الأرز الشعير، وذلك عقب تخزين كميات من الأرز الشعير والأبيض لدى بعض التجار.

تحريك الأسعار

وأشار «الرفاعي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم شهد تحريكا في الأسعار بسبب تراجع عمليات البيع والشراء بالأسواق الحرة، وذلك عقب تشديد الرقابة على الأسواق بشتى ربوع مدن وقرى المحافظات؛ لضبط حركة السوق ومحاربة الغلاء من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.