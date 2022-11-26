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سعر الأرز الشعير اليوم بكفر الشيخ.. «رفيع الحبة» بـ 10 آلاف و100 جنيه للطن

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خير الله فؤاد
01:57 م | السبت 26 نوفمبر 2022
الأرز الشعير

الأرز الشعير

شهد سعر الأرز الشعير اليوم السبت استقرارا خلال التعاملات الصباحية بالأسواق، حيث سجل الطن من «عريض الحبة» 10 آلاف و600 جنيه، كما سجل سعر طن «رفيع الحبة» 10 آلاف و100 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض 13 ألفا و550 جنيها للأرز دون تعبئة، وسط ارتفاع طفيف بلغ 50 جنيها، بينما سجل سعر الأرز الأبيض المعبأ في شكائر 15 ألف جنيه.

سعر الأرز الشعير اليوم السبت

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات الحقلية في سخا بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر الأرز الشعير اليوم السبت بالمحافظات شهد استقرارا، وذلك جراء تراجع حالة الشراء من المواطنين لمحاربة الاحتكار والتصدي لجشع بعض التجار، وهو الأمر الذي تتصدى له وزارة التموين بشكل رادع من خلال ضبط كميات من الأرز الشعير والأبيض المخزنة بهدف احتكارها.

الأرز الشعير اليوم بالمحافظات

وأوضح «الرفاعي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم شهد استقرارا جراء الأكمنة المستمرة من قبل الرقابة التموينية، بالتنسيق مع مباحث التموين، على الطرق الفرعية والرئيسية لضبط السيارات المحملة بكميات كبيرة من الأرز بهدف بيعها بأسعار مبالغ فيها، وهو ما أدى لاستقرار سعر الأرز الشعير اليوم.

تجدر الإشارة أن المساحات المنزرعة من الأرز الشعير للعام الجاري بلغت نحو مليون و200 ألف فدان، وتنتج محافظات الدلتا نحو 80% من المحصول.

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بقلم خير الله فؤاد