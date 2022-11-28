وفاء سالم تعلق على صورة لها داخل المستشفى: «فوتوشوب.. والتكبير واضح»

ردت الفنانة وفاء سالم على صورتها المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها بملامحها متقدمة في السن وترتدي ملابس المستشفى، وذلك بعدما نشرت مجموعة من الصور أجمعت تعليقات متابعيها على أن شكلها عاد صغيرا، مثل أول ظهور لها في فيلم «النمر الأسود» مع الراحل أحمد ذكي.

وفاء سالم ترد على انتقادات صورتها بالمستشفى

ونشرت الفنانة وفاء سالم صورة لها قبل إجرائها عملية التجميل بأيام عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «على فكرة الصورة اللي فوق واضح الفوتوشوب التكبير في السن؛ لأن الصورة اللي تحت كانت قبل العملية بكام يوم في فرح العالم الأثري الدكتور علي أبو دشيش».

تعليقات الجمهور على وفاء سالم

وتوالت التعليقات على الفنانة وفاء سالم من جمهورها، حيث جاءت أحد التعليقات: «انتى قمر طول عمرك بس الترند جنن الناس»، وتعليق آخر «حضرتك قمر في كل حالاتك»، وقال ثالث: «في كل الحالات انتي قمر والصورة كان باين فيها فعلا الفوتوشوب ماتاخديش ف بالك لأننا بنحبك فى كل حالاتك».

وفاء سالم في جلسة شبابية

ونشرت وفاء سالم جلسة تصوير جديدة لها بملامح شبابية، وأثارت إعجاب وتساؤلات الجمهور عن سبب التغيير، وقالت وفاء سالم في تصريحات لـ«الوطن»: «بجد أنا في غاية السعادة، عرفت معنى أن الناس بتحبني وخايفة عليا، بعد إصابتي بصديد بعد حقن فيلر».