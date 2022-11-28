«جرعة زائدة من المخدرات» وراء مصرع عاطل في أبو النمرس

عثر أهالي أبو النمرس في محافظة الجيزة، على جثة شخص بأرض زراعية بمنطقة شبرامنت دائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى رشوان رئيس المباحث يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بأرض زراعية منطقة الحبس شبرامنت دائرة القسم، وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة عاطل 35 سنة ومقيم نزلة الاشتراطات دائرة المركز والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرهم سرقة بالإكراه، وتبين وجود سرنجة متدلية من بطنه، وعثر بحوزته على متعلقاته كاملة ومبلغ مالي وكشاف إضاءة.

عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ويرجح أنه حقن نفسة بمواد مخدرة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.