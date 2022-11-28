العثور على جثة فوق قضبان «السكة الحديد» بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة أعلى قضبان السكة الحديد بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية.

كشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته، كما قررت النيابة العامة أخد بصمات المتوفي وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها تمهيدا لكشف هوية المتوفي.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة ومفصولة الرأس لذكر، وبالفحص تبين أنه لا يحمل متعلقات شخصية، ويرتدي كامل ملابسه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.