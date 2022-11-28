العثور على جثة شاب في شارع بمدينة بدر.. والتحريات: «مدمن مخدرات»

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بمدينة بدر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاه ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة المتوفى؛ تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت أيضًا استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

العثور على جثة في أحد الشوارع

تلقى مأمور قسم شرطة بدر، بلاغا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محسن م س» في العقد الثالث من العمر، ومعه متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاه، وأرجعت الوفاة بسبب تعاطي جرعة مخدرات زائدة.

وأضافت التحريات، أن المتوفى معروف بإدمانه للمخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.