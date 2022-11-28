العثور على جثة سيدة نيجيرية داخل شقتها بمنطقة النزهة 

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة نيجيرية داخل شقة بمنطقة النزهة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء مسؤول من السفارة لإنهاء إجراءات استلام الجثمان.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة أفريقية

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا بالعثور على جثة سيدة أفريقية داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة نيجيريا، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها والعثور على المتعلقات الشخصية للمتوفية، كما كشفت المعاينة عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.