رئيس «خطة النواب» عن ضم الأرز للمحاصيل الاستراتيجية: يحقق الاكتفاء الذاتي

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الأهمية الاقتصادية لضم محصول الأرز لقائمة المحاصيل الاستراتيجية مشيرًا إلى إن محصول الأرز يعتمد عليه الشعب المصري بشكل كبير في الوجبات الغذائية اليومية خاصة في فصل الشتاء الذي تشهد فيه سلاسل إمدادات المحصول إقبال كبير على شرائه.

أهمية ضم الأرز للمحاصيل الاستراتيجية

وأوضح الدكتور فخري الفقي في تصريحاته لـ «الوطن»، أن قرار ضم الأرز للمحاصيل الاستراتيجية سيوفر على الدولة والفلاح نفقات كثيرة كونه محصول يتطلب كمية مياه كبيرة ونفقات زراعية كثيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تلك النفقات لمحاصيل أخرى تتطلبها السوق الزراعية المصرية وتسهم في سد الفجوة الغذائية.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا: «ضم الأرز للمحاصيل الاستراتيجية سيمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، خاصة بعد زيادة الطلب عليه في الفترة الأخيرة، وسيتيح القرار الفرصة لزراعة وتوريد القطن المصري المرغوب في الأسواق الأوروبية، فضلا عن الفاكهة والخضروات المصرية التي لا تخلو منها أسواق الدول المجاورة».