ماهو الملسلسل الكرتوني الذي تنبأ بشراء إيلون ماسك لـ«تويتر» ؟

حقيبة ورقية صغيرة مليئة بالحبوب الخاصة لإطعام الطيور داخل منزل مدون عليه عبارة كتب عليه Home Tweet Home، ضمن أحداث مسلسل الأطفال الكرتوني «ذا سيمبسونز»، كان سببًا في اعتقاد أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك مالك «تسلا» و«سبيس إكس» بأنّ ذلك الأمر تنبؤ بأنه سيمتلك عملاق التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبر تغريدة طريفة على موقع التدوينات القصيرة قال فيها: «ذا سيمبسونز تنبأ بأنني سأشتري تويتر».

ونشر الملياردير الأمريكي، صورة من المسلسل الأميركي الشهير من الموسم 26، الحلقة 12، وظهرت شخصية «ليزا سيمبسون»، وهي تحمل حقيبة ورقية بها حبوب لإطعام الطيور الموجودة بمنزلها الصغير، كتب عليها عبارة Home Tweet Home.

إعادة حساب دونالد ترامب

وقال «ماسك» إنّه سيقدم ما أسماه عفوًا عامًا لبعض الحسابات المعلقة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد استطلاع رأي أجراه الأسبوع الماضي، سأل خلاله مستخدمي تويتر عما إذا كانت الحسابات التي لم تنتهك القانون أو تشارك في رسائل غير مرغوب فيها يجب إعادتها إلى منصة التواصل الاجتماعي أم لأ، ليعيد بالفعل العديد من الحسابات، أشهرها حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

استطلاع رأي

وأجاب أكثر من 3.1 مليون مستخدم على «تويتر» على استطلاع الملياردير الأمريكي، إذ صوت نحو 72.4% منهم بالموافقة، وغرد الملياردير الأمريكي الذي يتابعه 118.7 مليون متابع على المنصة في وقت لاحق «لقد تحدث الناس، نبدأ العفو الأسبوع المقبل»، دون ذكر أي تفاصيل عن كيفية تنفيذ عملية العفو.

ولم تكن تلك هى التنبؤات الوحيدة الخاصة بمشاهير، إذ سبق وتنبأ مسلسل «نوستراداموس» العالم الحديث، على اسم الفيلسوف والمنجم الفرنسي الشهير«ميشيل دي نوسترادام» وصول رجل الأعمال الشهير «دونالد ترامب» إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في حلقة صدرت عام 1990، وإصابة لاعب كرة القدم الشهير «نيمار»، وظهور جهاز «الآيبود».