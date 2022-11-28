السيطرة على حريق في حجرة حارس عقار ببورسعيد دون إصابات.. ماس كهربائي

نشب حريق محدود، اليوم الاثنين، في حجرة لحارس عمارة سكنية بالدور العاشر أمام ديوان حي الضواحي ببورسعيد، بسبب ماس كهربائي في ثلاجة، ولم يسفر الحادث عن وجود اختناقات أو إصابات بشرية.

اندلاع حريق في حجرة

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، يفيد نشوب حريق في حجرة بالدور العاشر بعمارة سكنية في مساكن الحاسب الآلي بحي الضواحي.

وعلى الفور، توجه رجال الإطفاء والحماية المدنية، بقيادة العقيد هانى المهدي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

حارس العقار فشل في إطفاء الحريق

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الحجرة بالدور العاشر، ويسكنها حارس العمارة، ونشب حريق ناتج عن ماس كهربائي في ثلاجة كهربائية بها، وحاول الحارس إطفاء الحريق لكنه فشل واستدعى سيارات الإطفاء.

ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.