تفاصيل مصرع شاب من ذوي الهمم في حريق بسوهاج.. «ماس كهربائي السبب»

ظل الشاب العشريني، بملامح خائفة وصوت غير مسموع، يصارع نار الحريق الذي نشب بأحد منازل مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ويأمل النجاة منها، إلا أن نهايته محتومة داخل الحريق، لحظات معدودة حتى تمكن الأهالي من إنقاذه، لكن بعد فوات الأوان، إذ أصيب بحروق بالغة متفرقة بالجسد، أدت إلى مصرعه في الحال.

بداية نشوب الحريق

في الساعات الأولى من صباح أمس، استيقظت أسرة الشاب العشريني، وكلٌ ذهب إلى مصدر رزقه، لم يتبق سوى الأخير ووالدته المسنة، ظل صاحب الـ20 عاما، يجوب المنزل ذهابًا وإيابًا، ظنا منه أنه يلعب، وذلك نظرا لحالته الصحية التي يمر بها «من ذوي الهمم»، لحظات معدودة وجذب انتباهه بعض الأسلاك الكهربائية في إحدى زوايا المنزل.

خطوات عشوائية متثاقلة، ترجل بها «كامل» إلى الأسلاك الكهربائية، نظرة طويلة القاها الضحية على لعبته من وجهة نظره، قبل أن يمد يديه للعب بها، وعند حدوث ذلك نشب ماس كهربائي في الأسلاك، أدى إلى هرع الشاب وانتفاضة للخلف، وعلى أثر هذا الماس نشب حريق بأرجاء المنزل والنيران محيطة بالشاب، حتى لقي مصرعه على أثر ذلك.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق بأحد المنازل، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق، نتج عنه مصرع الشاب العشريني «كامل» إثر إصابته بحروق نارية من الدرجات الثلاثة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

أستاذ اجتماع: الواقعة تُعد إهمالاً من الأسرة

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة سحر ياسين، أستاذ علم الاجتماع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الواقعة تعد إهمالا من قبل الأسرة، نظرا لعدم اهتمامهم بنجلهم خاصة بحالته هذه «ذوي الهمم»، مشددة على أنه لا بد من الرعاية الجيدة والاهتمام بهذه الفئة لا يمرون به من عدم وعي، ووجودهم دائما نصب أعين الوالدين.