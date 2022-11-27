مصرع شاب عشريني في حريق بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا، شمال بمحافظة سوهاج، ما أدى إلى مصرع شاب عشريني، نجل صاحب المنزل، أثناء مشاركة في إخماد النيران، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى بقية المنازل المجاورة.

مصرع شاب في حريق

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا من الأهالي، باندلاع حريق في أحد المنازل ووجود حالة وفيات إثر إصابته بحروق مختلفة أثناء مشاركته في إخماد النيران.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اندلاع حريق في منزل المدعو «محمد ا» عامل، ما أدى إلى مصرع نجله المدعو «كامل م» 22 عامًا، أثناء محاولته المشاركة في إخماد الحريق.

الدفع بسيارتي إطفاء

على الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة.

نتج عن الحريق مصرع نجل صاحب المنزل، واحتراق كمية كبيرة من الأثاث المنزلي، وتبين أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.