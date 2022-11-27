تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في حريق بسوهاج.. توصيلات كهربائية عشوائية

شيع المئات من أهالي مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، جثمان شاب عشريني، بعدما لقي مصرعه في حريق نشب بمنزل مكون من طابق واحد بدائرة المركز، وتم السيطرة على النيران.

السيطرة على النيران

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طهطا، بنشوب حريق في منزل بدائر المركز ووجود متوف.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد محمود طه رئيس إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال، أن الحريق نشب في منزل «نادية م ا م»، 60 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، والمنزل مكون من طابق واحد على مساحة 100 متر، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق مصرع «كامل م ا ا»، 20 عامًا، نجل مالكة المنزل، إثر إصابته بـ حروق في الجسد من الدرجة الثلاثه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

توصيلات كهربائية عشوائية

وبسؤال مالكة المنزل، وابنتها «ب. م. ا. ا»، عاملة بمحل أدوات منزلية، وشقيق المتوفى «ص م ا ا»، 40 عامًا، عامل، ويقيمان بذات الناحية، أقروا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى قيام المتوفى بالعبث بالأسلاك الكهربائية من التوصيلات العشوائية، ما أدى لحدوث ماس كهربائي، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.