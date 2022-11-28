نشاط مكثف بالكنيسة الأرثوذكسية في رابع أيام صوم الميلاد: قداس وندوة وسيامة كاهن

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشاطًا مكثفًا من رسامة كهنة وشمامسة بالإيبارشيات المختلفة، إضافة إلى الندوات واللقاءات الشهرية للخدام، وذلك خلال رابع أيام صوم الميلاد، والذي بدأ يوم الجمعة الماضية ويستمر حتى ليلة عيد الميلاد المجيد 7 يناير، وذلك وفقًا لبيانات نشرها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

سيامة كاهن ببني مزار

صلى الأنبا إنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا، القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مار مرقس الرسول ببني مزار (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح سام نيافته الشماس الإكليريكي كيرلس نمر كاهنًا جديدًا باسم القس لوقا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بقرية الناصرية بمركز بني مزار.

نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، ندوة بعنوان (GO A HEAD)، لشباب وشابات الإيبارشية، في كنيسة الشهيد مارمرقس بالمعادي، وبحضور الأنبا دانيال، مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

حاضر في الندوة الدكتور باسل سامي سعد، وشارك فيها 320 شابًا وشابة من أبناء الإيبارشية، و50 خادمًا وخادمة من خدام الإيبارشية.

وصلى الأنبا دانيال، مطران إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، القداس الإلهي بكنيسة مارمينا والقديس أغسطينوس بدار السلام، وعقب صلاة الصلح قام برسامة 38 شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و10 آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات الموضوعة من قبل لجنة الألحان بالإيبارشية.

لقاء كليات اللاهوت بالشرق الأوسط

فيما نظمت رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط لقاء مسكوني رياضي لطلاب كليات اللاهوت التابعة للأتيمي بمصر، بمشاركة أكثر من 200 طالب من طلاب كليات اللاهوت بمصر، وذلك في كلية اللاهوت للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

يُذكر أنَّ الرابطة تأسست في عام 1967، وتضم 18 كلية ومعهد لاهوتي بالشرق الأوسط، منها 9 كليات ومعاهد من مصر.

نظمت إيبارشية «جرجا»، اللقاء الشهري لخدام وخادمات الإيبارشية تحت عنوان «الازدواجية»، بمسرح كنيسة السيدة العذراء بجرجا، وبحضور الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

ألقى نيافته 3 محاضرات عن موضوع اللقاء، كما أجاب على أسئلة المشاركين، الذين بلغ عددهم 300 خادم وخادمة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.