نائب بطريرك الروم الكاثوليك بمصر يزور كنيسة سيدة السلام بجاردن سيتي

زار المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي.

وترأس المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب الأرشمندريت جورج فراس، راعي الكنيسة.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي بين المطران، وشعب الرعية، حيث تفقد أحوالهم الرعوية، كما تعرف على أحوالهم الشخصية، وذلك في جو من المحبة الأخوية.

زيارة مطران أسيوط للكاثوليك مونتريال

وفي سياق آخر، زار الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأمريكا وكندا، كنيسة نوتردام ديجيبت، بمونتريال.

وترأس الأب المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة القمص إميل باخوم، راعي الكنيسة، وأبناء خدمة التعليم المسيحي.

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع صاحب النيافة بمسؤولي نشاط التربية الدينية، حيث استمع الأنبا كيرلس لجميع التحديات، التي تواجههم في خدمتهم.

أهمية الخادم في نقل الإيمان المسيحي

وأشار المطران الشرفي إلى أهمية رسالة الخادم في نقل الإيمان المسيحي إلى الأجيال القادمة، كما أثنى على روح الشركة الأخوية بين معلمي التعليم المسيحي، كما ساد اللقاء طابع المحبة الأبوية.

وفي سياق متصل، التقى نيافة المطران مسؤولي، وأعضاء فريق الكشافة بالرعية، في لقاء أبوي، حيث دار حوار مثمر بين الطرفين حول بعض الأمور، التي تخص الخدمة.