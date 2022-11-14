دور المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية.. السلطة العليا التشريعية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لانعقاد المجمع المقدس الأسبوع المقبل في الفترة من 17 نوفمبر وحتى 19 نوفمبر الجاري، بمركز لوجوس البابوي بدير الأمبا بيشوي بوادي النطرون، بالتزامن مع احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريرك خلفا للراحل البابا شنودة الثالث.

ويعتبر المجمع المقدس هو السلطة العليا التشريعية في الكنيسة، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت، وأيضاً بالأعمال الكنسية المتنوعة حينما تقتضى الضرورة، وله أن يخفف عقوبات كنسية، وأن يضع لائحة للمحاكمات والعقوبات.

دور المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية

ونرصد لكم دور المجمع المقدس بحسب الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية:

- يعد السلطة القضائية العليا في الكنيسة وله أن يحكم على صاحب أي درجة من درجات الكهنوت، وكذلك أي علماني يقدم بتهمة تمس الكنيسة أو تعاليمها، ويمكن أن تستأنف إلى المجمع أيه أحكام كنسية صدرت ضد كاهن أو أحد أفراد الشعب.

- ويراجع المجمع الكتب التي صدرت في التعليم الكنسي ويحكم بما يراه، حيث يعد المئول الأعلى عن الإيمان والعقيدة وله أن يفسر قواعد الإيمان بما لا يتعارض مع التسليم الكنسي الثابت، والمجمع بهذه الصفة له السلطة أن المجمع المقدس هو المرجع الأول في طقوس الكنيسة.

- قرارات المجمع المقدس نهائية لا يعيد النظر فيها سوى المجمع المقدس إذا تغيرت الأسباب التى أصدر حكمه بناء عليها، فله مثلاً أن يعفو عن الخاطئ، أو يقبل من رجع عن هرطقته أو انحرافه ويحكم فى ذلك بما يراه مناسباً.

- يدير المجمع عملية انتخاب البابا البطريرك، ويشترك في ترشيحه، ويقوم بسيامته بعد انتخابه، ويشترك مع البابا في سيامات الآباء الأساقفة.

- يختص المجمع المقدس بتقنين العلاقات مع الكنائس الأخرى، في ضوء إيمان الكنيسة وتعليم آبائها.