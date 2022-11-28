أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

حافظت أسعار الحديد والأسمنت اليوم على استقرارها في الشركات العاملة بالأسواق المصرية، ما ترتب عليه استقرار الأسعار داخل الأسواق المختلفة، عدا المحافظات البعيدة، حيث تزيد تكاليف النقل بشكل طفيف.

ووفقًا لنشرة الأسعار الصادرة صباح اليوم عن شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، جاءت أسعار الحديد والأسمنت قريبة من بعضها، حيث وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 19363 جنيهًا، فى حين بلغ سعر الطن للأسمنت الرمادي 1655 جنيهًا، وتراوح في الشركات المنتجة بين 1528 و1720 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

- حديد عز وصل اليوم إلى 19650 جنيهًا للطن.

- حديد سرحان بلغ 19600 جنيه.

- حديد الكومي بلغ 19000 جنيه.

- حديد المعادي استقر عند 19000 جنيه.

- حديد عطية وصل اليوم إلى 19000 جنيه.

- حديد مصر ستيل بلغ اليوم 19400 جنيه.

- حديد بشاي بلغ اليوم 19600 جنيه.

- حديد المراكبي بلغ اليوم 19550 جنيهًا.

- حديد العشري سجل اليوم 19300 جنيه للطن.

- حديد المصريين بلغ اليوم 19550 جنيهًا.

- حديد العتال بلغ اليوم عند 19300 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

-أسمنت «المسلح» 1650 جنيهًا.

- أسمنت التعمير إلى 1690 جنيهًا.

- أسمنت «العسكري» ببني سويف 1528 جنيها.

- أسمنت «المخصوص» 1620 جنيهًا.

- أسمنت «السهم» 1530 جنيهًا.

- أسمنت « النصر» 1615 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويدي 1720 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل 1610 جنيه.

- أسمنت حلوان 1650 جنيها.

- أسمنت قنا «المسلة» 1555 جنيها.