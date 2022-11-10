18 شركة مصرية بقطاع مواد البناء تشارك في معرض «BIG 5» بكينيا

تشارك 18 شركة مصرية من قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من مواسير وطلمبات أدوات صحية ورخام وجرانيت وزجاج وأبواب، في معرض BIG 5 KENYA 2022، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2022، الذي تنظم المشاركة فيه هيئة المعارض والمؤتمرات والمجلس التصديري لمواد البناء، وشركة أكسبو كونسلتنت العالمية، حيث تشهد النسخة الحالية من المعرض مشاركة 18 دولة.

وشارك في افتتاح الجناح المصري في المعرض المقام في العاصمة الكينية نيروبي القائم بأعمال السفير المصري الوزير المفوض - حنان شاهين، والمستشار التجاري عمرو البكري، والملحق الإداري أحمد هاشم.

زيادة الصادرات للسوق الكيني

وأكد المجلس التصديري لمواد البناء، في بيان، اليوم الخميس، أن النسخة الحالية من معرض Big5 كينيا، تأتي في توقيت مناسب بعد مد الإعفاءات الجمركية لمنتجات مصر ودول الكوميسا وذلك لمدة عام، اعتبارًا من يونيو 2022 وحتى 30 يونيو 2023 ، الأمر الذي يفتح الباب أمام الشركات المشاركة للاستفادة من هذه الإعفاءات وزيادة الصادرات للسوق الكيني.

بدورها نسقت هيئة المعارض والمؤتمرات مع مكتب التمثيل التجاري والجهات المعنية بكينيا؛ للترويج للشركات المصرية العارضة وتعزيز تواجد دوائر مجتمع الأعمال الكنى بأجنحة الشركات المصرية العارضة، خلال فترة انعقاد المعرض بما يساهم في دعم جهود عقد صفقات ناجحة للشركات المصرية العارضة.

حجم التجارة البينية مع كينيا 666 مليون دولار

وبحسب بيانات التمثيل التجاري فيبلغ حجم التجارة البينية مع كينيا 666 مليون دولار عام 2021، وتستهدف خطة الحكومة لزيادة هذا الرقم ليصبح مليار دولار سنويًا، ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأفريقية، وفي إطار رؤية الدولة للوصول بالصادرات لمائة مليار دولار.

ويحصل قطاع مواد البناء على حصة جيدة من الصادرات إلى السوق الكيني ومن بين أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني الكلنكر الذي يدخل في صناعة الأسمنت، ومنتجات الحديد والصلب ومنتجات أخرى مثل الآلات والأجهزة الكهربائية، ولدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، والصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والأعلاف الحيوانية بحسب بيانات التمثيل التجاري.