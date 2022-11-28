تفاصيل مصرع 6 ناخبات في حادث أليم بباكستان.. سقطت سيارتهم بوادٍ عميق

سقطت سيارة «جيب» تقل ناخبين في واد عميق في محلية شاري بمنطقة دودنيال، بوادي نيلوم وآزاد جامو وكشمير في باكستان، أمس الأحد، ما أسفر عن مصرع 6 سيدات على الأقل، وإصابة 8 آخرين، بما فيهم السائق.

كانت السيارة تقل ناخبات من سكان قرية ثاندا باني، للمشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات الحكومة المحلية، التي أجريت بعد 31 عامًا، في 3 مناطق من مقاطعة مظفر أباد، بحسب صحيفة «ذا إكسبريس تريبيون» الباكستانية.

مصرع 6 نساء في الحادث

أوضحت الصحيفة، أن السيارة انزلقت عن الطريق، وسقطت في واد بعمق 300 قدم (91.44 متر)، في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بعد ذلك أطلقت الشرطة عملية إنقاذ، ونقلت جثث الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

وتوفيت 6 نساء على الفور في السيارة، بينما ورد أن 6 أخريات في حالة حرجة، وبعد الحادث توقف الاقتراع لفترة وجيزة.

السيارة كانت تقل عددا يفوق طاقتها

ونقلا عن مسؤول في إدارة الكوارث، أفادت إحدى وسائل الإعلام المحلية، بأن السيارة كانت تقل عددًا من الأشخاص يفوق طاقتها.

وأعرب سردار تنفير إلياس، رئيس وزراء دولة الحكم الذاتي، عن حزنه بسبب الحادث، واصفا إياه بـ«الحزين»، إذ كشف في تغريدة أيضًا، أنه وجه الإدارة بتقديم كل تعاون ممكن للمصابين. كما أعرب وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري، عن حزنه إزاء الحادث.