رئيس وزراء باكستان السابق يلوّح لأنصاره بعد محاولة اغتيال فاشلة (فيديو)

ظهر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، قبل قليل، وهو يلوح لأنصاره بعد محاولة اغتيال فاشلة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الباكستانية.

وظهر خان، خلال الفيديو، وهو يشير بقبضة يده إلى المحتشدين عقب عملية إطلاق النار التي تعرّض لها ظهر اليوم، حيث أصيب بإصابات طفيفة في قدمه، وقالت مصادر باكستانية إنّ حالته مستقرة.

Imran Khan was shot in the leg but was stable while being taken to hospital. He waived at supporters too. #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن_ہے pic.twitter.com/XizoAQzPax