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رئيس وزراء باكستان السابق يلوّح لأنصاره بعد محاولة اغتيال فاشلة (فيديو)

كتب:

رؤى ممدوح
03:20 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
عمران خان

عمران خان

ظهر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، قبل قليل، وهو يلوح لأنصاره بعد محاولة اغتيال فاشلة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الباكستانية.

استقرار حالة عمران خان

وظهر خان، خلال الفيديو، وهو يشير بقبضة يده إلى المحتشدين عقب عملية إطلاق النار التي تعرّض لها ظهر اليوم، حيث أصيب بإصابات طفيفة في قدمه، وقالت مصادر باكستانية إنّ حالته مستقرة.

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