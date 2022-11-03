مساعد رئيس وزراء باكستان السابق يعلن مقتل أحد مهاجمي عمران خان

قال مساعد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، إنه جرى قتل أحد مهاجمي موكب «عمران» والقبض على آخر.

وكان مسلح اقترب من حافلة عمران خان وقادة حزبه وأطلق النار عليهم، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية منذ قليل.

6 إصابات في محاولة اغتيال عمران خان

وأعلنت السلطات الباكستانية، اعتقال مشتبها به في مهاجمة موكب عمران خان، مشيرة إلى أنّ إصابة «خان» بسيطة وهو في حالة مستقرة، وفي غضون ذلك تحدث حزب الإنصاف عن محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق، ووجهوا الدعوة إلى أنصاره بالتظاهر.

وتم تسجيل 6 إصابات في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، شملت قيادات في حزب الإنصاف، وفقا لما أوردته قناة «العربية».