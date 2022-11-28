محافظ بورسعيد يحيل معلمًا للتحقيق.. «غاب عن اليوم الدراسي»

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إحالة أحد معلمي الدراسات الاجتماعية للتحقيق لتغيبه عن العمل اليوم، بمدرسة المجد للتعليم الأساسي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالحضور للمعلمين في جميع المدارس، حتى يحقق الطلاب أقصى استفادة خلال حضورهم في المدرسة.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ؛ لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية المستمرة في مدارس بورسعيد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب وعدد من الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

المحافظ يتابع نسب حضور الطلاب

وتابع محافظ بورسعيد، معدلات ونسب حضور الطلاب داخل المدرسة، كما تفقد عددا من الفصول الدراسية، ووجه الشكر لأولياء الأمور والطلاب على الوعي بأهمية الحضور المدرسي والاستفادة من ما تقدمه المدرسة، فضلا عن ممارسة الأنشطة التعليمية والثقافية المختلفة.

انضباط العملية التعليمية

وشدد «الغضبان»، على أهمية توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات خلال العام الدراسي، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، مشددا على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب الا في الحالات الضرورية.

كما التقى محافظ بورسعيد عددا من الطلاب، موجها رسالة أكد خلالها أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام بالحضور في المدرسة والاستجابة للجهود الحكومية في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، و دعم جهود تطوير العملية التعليمية.