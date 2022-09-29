بدء أعمال تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية جنوب بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مدرسة زيدان سند للتعليم الأساسي، وذلك خلال افتتاح عدد من المدارس الدولية واللغات والحكومية اليوم.

تطوير المدرسة لخدمة أهالي حي جنوب

وأوضح محافظ بورسعيد، أن تطوير مدرسة زيدان سند للتعليم الأساسي تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي حي الجنوب، وضمن أعمال التنمية التي شهدها القرية، حيث تم رفع كفاءة وتطوير المدرسة بالتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية، وتحالف عدد من الشركات ضمن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وفي إطار النهضة التعليمية التي تشهدها المحافظة في كل الأحياء.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تسعى إلى توفير كل الخدمات للقرى وأهالي الجنوب، وهو ما يظهر واضحا من افتتاح وتطوير للعديد من المشروعات في الجنوب، سواء مشروعات طرق أو صحة أو تعليم أو زراعة.

توفير التخصصات التعليمية بالمدرسة

وتفقد محافظ بورسعيد ومرافقوه حجرات وأقسام المدرسة، لافتا إلى توفير كل التخصصات التعليمية، من أجل أبناء المنطقة.

كما التقى محافظ بورسعيد عددا من أهالي قرى الجنوب، خلال فعاليات افتتاح المدرسة، وقدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على اهتمامه الكبير بقرى الجنوب وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.