المطرب الأردني عصام النجار يؤدي النسخة العربية لأغنية «هيدلايتس»

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «Headlights» في منطقة الشرق الأوسط، طلب نجوم العمل «ألوك» و«آلان ووكر» و«كيدو» من النجم الأردني عصام النجار إصدار نسخة عربية للأغنية، لاستثمار النجاحات الواضحة للعمل.

إضفاء لمسة خاصة على الأغنية

وبالفعل وضع عصام النجار صوته، وأضاف بموهبته المميزة لمسة خاصة للأغنية، محافظاً على مضمونها الأساسي مع بعض الإضافات الشرقية التي أعطت روحاً جديدة للعمل.

نجاح عالمي استثنائي

وحققت أغنية «Headlights» في نسختها الأصلية الأولى نجاحاً عالمياً استثنائياً، خصوصاً انها تجمع «ألوك» أحد أهم الموسيقيين في البرازيل، والذي تتربع منصته «Controversia» على عرش البث الرقمي في سبوتيفاي مع أكثر من 750 مليون وحدة بث رقمي، و«آلان ووكر» المنتج الموسيقي النرويجي الذي حقق شهرة واسعة بسرعة قياسية، الى جانب «كيدو» المغني السويدي الذي سجل صوته على الأغنية الأصلية.