ضبط 9 قضايا تزوير مستندات في حملة لأمن المنافذ بالموانئ

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جرائم تهديد النقد

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضيتي تهريب مبالغ مالية من العملات الأجنبية، وفي مجال جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية واحدة.

أما في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد 1668 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد 25 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط عدد 9 قضايا.

تنفيذ الأحكام

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 257 حكمًا قضائيًا متنوعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية بجميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.