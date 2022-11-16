ضبط 30 قضية أمن عام في حملات أمنية وإحباط تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية

اسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ففى مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط عدد (4) قضايا.

وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة 30 قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1721) مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذ الأحكام

وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية ، فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (198) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط قضية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.