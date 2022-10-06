رئيس Dino Activations: عروض «ديزني» على الجليد تواجدت في مصر منذ التسعينات

قال محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة Dino Activations، إن شركته هي الوكيل لعروض شركة ديزني العالمية، بالتعاون مع إحدى الشركات الأخرى، وبدأوا العمل معها منذ عام 2014، في إطلاق العروض المسرحية الخاصة بالشركة.

عامر: الشعب المصري تعلق بعرض ديزني على الجليد

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن العروض المسرحية الخاصة بشركة ديزني على الجليد تواجدت في مصر منذ فترة التسعينات، وبها تعلق الشعب المصري بشكل كبير.

واستطرد: «كنا عايزين نشتغل معاهم ونجيبهم، لكن كان عندنا مشكلة أكبر زي جائحة كورونا، والمكان اللي هيتعمل فيه المسرح كان صعب توفيره، وحاليا احنا رجعنا تاني».

تفاصيل شركة ديزني معقدة للغاية

وأوضح رئيس مجلس إدارة Dino Activations، أن شركة ديزني وبالرغم من أنها ماركة مسجلة كبرى، يشاهدها الكثيرون، ويرونها مبهرة في عروضها، لكن تفاصيلها في الحقيقة معقده للغاية، وحجم الإنتاج الخاص بها ضخم، مشيرا إلى أن «إحدى العروض التي سيجرى إطلاقها في مصر تم الاستعانة بـ25 كونتينر من المعدات خلالها، ونبني مدينة ثلجية كاملة في ستاد القاهرة».

وتابع محمد عامر: «فتحنا باب شراء تذاكر عروض ديزني على الثلج من خلال شركة تذكرتي لبيع التذاكر، وفتحنا بيع التذاكر تاني يوم المؤتمر الصحفي الأثنين الماضي، وفيه ردود أفعال جيدة للغاية، ونيتنا إننا نبسط الشعب المصري والأسرة المصرية، ولازم يشوفوا شغل بجودة عالية».