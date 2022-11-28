فيلم «Strange World» يكبد شركة «ديزني» خسائر 100 مليون دولار

سجّل فيلم الرسوم المتحركة «Strange World» من إنتاج شركة «ديزني»، أسوأ إيرادات افتتاحية لواحد من أفلام الشركة في السنوات الأخيرة، وقدرت الخسائر بـ 100 مليون دولار، حيث لم تتجاوز الإيرادات الكلية للفيلم حاجز الـ 19 مليون دولار، منذ بداية عرضه بدور السينما حول العالم، في 23 نوفمبر الجاري.

خالف فيلم «Strange World» التوقعات الأولية في شباك التذاكر، حيث لم يحقق سوى 11.9 مليون دولار خلال عرضه في 4.174 سينما بأمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وارتفعت الإيرادات خلال العطلة التي تستمر خمسة أيام، لتصل إلى 18.6 مليون دولار، بالرغم أنه كان من المتوقع أن يحقق الفيلم ما بين 30 و40 مليون دولار بين الأربعاء والأحد، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

فيلم Strange World يحتاج إيرادات 360 مليون دولار لتحقيق تعادل مع ميزانيته

وأشار الموقع في تقريره أن فيلم Strange World سيخسر ما لا يقل عن 100 مليون دولار في مسار عرضه السينمائي إذا لم ينتعش خلال الأسابيع المقبلة، ولكنه يبدو غير مرجح نظرًا للمراجعات المعتدلة للفيلم، واستقبال الجمهور الباهت له، خاصة أن تكلفة الفيلم وصلت إلى 180 مليون دولار للإنتاج فقط، بالإضافة إلى عشرات الملايين من رسوم التسويق والتوزيع العالمية، لذلك يحتاج الفيلم إلى ما يقرب من 360 مليون دولار لتحقيق التعادل.

ومن جانبه، قال «ديفيد آي جروس»، مدير شركة «Franchise Entertainment Research» للاستشارات السينمائية، إن إيرادات الفيلم ضعيفة وفقًا لمعايير ديزني للرسوم المتحركة، متابعا: «بتكلفة 180 مليون دولار بالإضافة إلى نفقات التسويق لن يصل الفيلم إلى المستوى المطلوب ولم يحقق العرض الخارجي 9.2 مليون دولار من 43 سوقًا، خاصة أنه لم يتم عرضه في الصين أو روسيا، وهما سوقان دوليان رئيسيان بسبب التوترات الحالية، بالإضافة إلى عدم طرحه في أسواق الشرق الأوسط بأكمله وماليزيا وإندونيسيا بسبب وجود شخصية مثلية ضمن الأحداث».