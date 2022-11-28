ضبط 9.5 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة، تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيرا إلى ضبط 9.5 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء.

التصدي لظاهرة الغش التجاري

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح وكل السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، طبقاً للأسعار المعلنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 9 أطنان أرز

وشنت إدارة تموين صان الحجر، برئاسة محمد عبد الله نوفل، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية، وتمكنت من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022، ومقدارها 9 أطنان و585 كيلو جراما محملة على سيارة جامبو، وتم تحرير المحضر رقم 9500 لسنة 2022 جنح صان الحجر، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر وتطبيق القانون على المخالفين.