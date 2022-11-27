ضبط 7 أطنان أرز في 3 مخازن للسلع الغذائية بالإسكندرية

تمكنت مديرية «تموين الإسكندرية»، برئاسة أحمد عبد الحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له من ضبط 139 شيكارة أرز غير مدون عليها بيانات أو جهة المصدر بقرابة 7 أطنان أرز في 3 مخازن للسلع الغذائية.

وجاء ضمن الضبطية، بحسب بيان المديرية، ضبط مخزن سلع غذائية به 40 شيكارة أرز غير مدون عليها بيانات زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 2000 كيلو جرام أرز.

وجرى ضبط مخزن سلع غذائية به 54 شيكارة أرز غير مدون عليها بيانات، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمال 2700 كيلو جرام أرز.

وتم ضبط مخزن سلع غذائية لحيازته 45 شيكارة أرز مجهولة المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالي 2250 كيلو جرام من الأرز.

تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على الأرز

ويأتي ذلك في ضوء تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق لمراقبة الأرز مجهول المصدر والمتداول بدون مستندات دالة على الحيازة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.