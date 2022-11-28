سياسي ألماني لقناة «القاهرة الإخبارية»: انعدام المصداقية وراء صعود اليمين المتطرف

قال مصطفى العمار، عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، إنّ صعود اليمين المتطرف في أكثر من دولة أوروبية، جاء بسبب إهمال العديد من الملفات على أعلى المستويات في أوروبا، فضلا عن عدم مصداقية الأحزاب السياسية.

أسباب صعود اليمين المتطرف

وأضاف «العمار»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، أنّ تنامي العديد من جماعات الإسلام السياسي، وإهمال ملف الهجرة، من أسباب صعود اليمين، مشيرا إلى أنّ الأحزاب يجب عليها العمل ضمن القانون لمكافحة الإرهاب، وتنمية المجتمعات الأوروبية، والانفتاح والعمل على أمن العالم أجمع.

صعود اليمين أمر مقلق

وأكد عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، أنّ صعود اليمين أمر مقلق، وهو عبارة عن مجموعة تراكمات منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أنّ السياسة الأوروبية عليها إثبات جديتها، وأن تكون على قدر متطلبات الشعوب في الاتحاد الأوروبي.

وأشار العمار، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يفتقد إلى السياسة الوسطية، وعدم الاعتماد على ديناميكية الحوار، مضيفًا أنّ الأحزاب لديها أجندات خارجية، ولا تعمل لمصلحة المواطن داخل الاتحاد الأوروبي.