وزيرة المناخ البولندية ترفض اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن أسعار الغاز

قالت آنا موسكوا وزيرة المناخ البولندية، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار الغاز «مزحة»، وذلك في أعقاب الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، أمس، بشأن اقتراح بسقف أسعار الغاز في المستقبل عند 275 يورو لكل ميجاوات / ساعة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

15 دولة من الاتحاد الأوروبي يريدون سقف الأسعار

وأوضحت موسكوا «أن اقتراح سقف الغاز أساسي، لكن ما ظهر يوم أمس مزحة، وتم تقديمه في اللحظة الأخيرة وينحرف عما تم اقتراحه من قبل وهو غير مقبول لأنه أعلى من أسعار السوق الحالية».

وتريد ما يصل إلى 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سقف الأسعار بما في ذلك بولندا وإيطاليا واليونان، بينما يقول معسكر تقوده ألمانيا إن وضع حد أقصى قد يعيق إمدادات الغاز.

بولندا ترفض الاقتراح

وأضافت موسكوا: «لا أعرف ما إذا كان هناك أي شخص يمكنه دعم هذا الاقتراح؛ أنها ليست حتى بداية نقاش».