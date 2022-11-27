معهد «كبد المنوفية».. إنهاء 70% من قوائم انتظار جراحات «الزراعة» والمعدل حالتان أسبوعيا

أكد تقرير رسمى صادر عن قطاع المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، أن معهد الكبد القومى التابع لمستشفيات جامعة المنوفية يعتبر أول منشأة طبية تقوم بعمل عمليات زراعة الكبد فى مصر، ورابع مركز عالمياً يقوم بإجراء عمليات زراعة الكبد من المتبرّعين الأقارب من الأحياء عام 1991، وأنه مع مرور الوقت، نجح المعهد فى إجراء عمليات زراعة الكبد بطرق ممنهجة ووفق استراتيجية عام 2003.

«عبدالدايم»: ساندنا مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس «سي»

د. هشام عبدالدايم، عميد المعهد، قال لـ«الوطن»: المعهد يُعد حالياً من المراكز المتقدّمة فى إجراء عمليات زراعة الكبد المتقدّمة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم إجراء عمليات زراعة الكبد للبالغين والأطفال بمتوسط حالة إلى حالتين أسبوعياً، وهى الحالات التى توجد صعوبة فى إجراء عملياتها بالمراكز الأخرى، نظراً للخبرة والتقدم الذى شهده المعهد. وأشار إلى أن معهد الكبد القومى نجح فى استضافة العالِم المكتشف لعلاج فيروس سى فى مصر، والبدء فى الجهود الكبيرة التى تبلورت إلى مبادرة 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سى، مضيفاً أن المعهد أسهم بها وبقوة للقضاء على المرض، بجانب الدراسات والأبحاث التى شارك بها وتتعلق بجراحات وعلاجات الكبد، وتم نشرها فى كبرى المجلات العالمية.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً فى الخدمات المقدمة للمرضى، وهى فى أقسام طب الكبد للأطفال وهو فريد من نوعه ويتمتع بوجود الكفاءات العالية الموجودة فى المعهد، وقسم الأشعات التداخلية والمتقدّمة فى علاجات الكبد، مما يمنحه ميزة تفرده ومكانته المهمة فى العلاج والبحث والتدريب لكل الكوادر الطبية من مصر وخارجها، مضيفاً أنه يمنح درجات الماجستير والدكتوراه فى كل التخصّصات التابعة للكبد بنظام الساعات المعتمدة، وذلك من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

وعن قوائم الانتظار، أوضح عميد معهد الكبد القومى، أن هناك طفرة كبيرة حدثت فى تقليل قوائم الانتظار، سواء من خلال مبادرة 100 مليون صحة، العبور الثانى، ومبادرة القضاء على فيروس سى، العبور الثالث، والعبور الرابع فى القضاء على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن المعهد نجح فى إنهاء أكثر من 70% من القوائم، مما زاد عدد عمليات زراعة الكبد والعمليات الدقيقة، نظراً لتكفل المبادرة بالمصاريف.