اليابان تجري تدريبات لمواجهة الصواريخ الاعتراضية قرب منشأة نووية

أجرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، اليوم، تدريبات على مواجهة صواريخ اعتراضية قرب محطة نووية على ساحل بحر اليابان، وسط تحذيرات من تكرار تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية.

تدريبات يابانية

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، أنّه تم إجراء التدريبات غير الحيّة التي شملت نظام باترويت «بي إيه سي 3» التابع للقوات الجوية في محافظة فوكوي المركزية، التي تعد مقرا لعدد من المحطات النووية.

وأضافت الوكالة أنّ التدريبات شهدت نصب شاحنات تحمل منصتي إطلاق اعتراضية على شاطئ على بعد 7 كيلومترات جنوب محطة «أوي» النووية التابعة لشركة كانساي للطاقة الكهربائية بواسطة 35 فردا.

صواريخ كوريا الشمالية

بدوره، قال اللفتنانت كولونيل تاكاشي شيكاما، الذي قاد التدريبات: «نحتاج لنشر نظام (PAC-3) بسلاسة وفي أي مكان، لقد أطلقت كوريا الشمالية صواريخ بوتيرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة».

يذكر أنّه منذ بداية هذا العام، أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية، بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة .