استهداف 571 ألف طفل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية، بتقديم كل التيسيرات والإعلان عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، لتطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام.

ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة بني سويف 570 ألفا و904 أطفال على مستوى قرى ومدن بني سويف.

محافظ بني سويف يوجه بالتنويه عن الحملة

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، موجها مسؤولي الأوقاف من خلال أئمةالمساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطب أيام الجمعة السابقة على حملة التطعيم التطعيم بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس وعظات أيام الآحاد، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

صحة بني سويف: لدينا 1585 فريقا ثابتا ومتحركا للتطعيم

من جانبه اكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ، على استعداد أجهزة وإدارات المديرية لتنفيذ الحملة، التي تأتي في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، موضحا أن إستراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية السبع و195 مركز تطعيم من خلال 1585 فرق تطعيم ثابتة وفرق متحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1361متحركة، مشيراً إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.