«الصحة» تعلن تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الشهر المقبل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من المقرر أن تنطلق منتصف شهر ديسمبر للأطفال، من عمر يوم حتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض مصر.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التطعيم سيكون بالفم «سابين أحادي التكافؤ 2»، وتستمر الحملة لمدة 4 أيام لجميع الأطفال وحديثي الولادة، مشيرًا إلى أن التطعيم بفرق متحركة من شقة إلى شقة وفرق ثابتة داخل الوحدات الصحية والميادين العامة.

التطعيم آمن وفعال ومجاني

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن التطعيم آمن وفعال ومجاني، وأن الهدف من التطعيم الحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال ورفع المناعة المجتمعية ضد نمط 2 من فيروسات شلل الأطفال.

وتابع «عبدالغفار»، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ستكون بجميع المحافظات عدا محافظتي القاهرة والجيزة، وعن الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال، قال الأطفال المصابون بمرض نقص المناعة والأطفال المصابين باللوكيميا، والأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة.

لا يشترط مرور فاصل زمني بين تطعيم حملة شلل الأطفال ومكررات الرئة والالتهاب

وفي حال ارتفاع درجة الحرارة لدى الطفل، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى تأجيل التطعيم حتى الشفاء، موضحًا أنه لا يشترط مرور فاصل زمني بين تطعيم حملة شلل الأطفال، وتطعيم مكررات الرئة والالتهاب الكبدي والسحائي والحصبة والحصبة الألماني.