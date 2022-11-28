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السيطرة على حريق في قاعة أفراح نادي الأطباء بأسيوط «صور»

كتب:

حسن عبد النعيم
12:45 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
جانب من الحريق

جانب من الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، على حريق شب في إحدى قاعات الأفراح داخل نادي الأطباء الواقع على الترعة الإبراهيمية بالطريق الدائري، دون وقوع أي خسائر بشرية.

بلاغ بوقوع حريق في نادي الأطباء 

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بنشوب حريق في نادي الأطباء على الطريق الدائري دائرة القسم. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء، ومحمد بشير رئيس حى غرب، وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد وفيق فوزي مدير الحماية والعقيد إسلام زكريا، وتبين نشوب الحريق في قاعة الأفراح بنادي الأطباء، وجرى السيطرة عليه، ونتج عنه تفحم محتويات القاعة دون وقوع خسائر في الارواح.

 تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة.

 

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بقلم حسن عبد النعيم