تحرير 57 محضرا متنوعا وتشميع منشأتين في حملات تموينية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية من تحرير 57 محضرا متنوعا، وغلق وتشميع منشأتين، خلال حملات متنوعة بأحياء المدينة، وذلك في إطار التأكد من ضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار، ومدى توافر كل السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الاسعار.

32 محضرا متنوعا في حملات حي العجمي

وشن حي العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة للتفتيش علي المحال والمنشآت التجارية، شملت شارع البيطاش الرئيسي، وطريق «الإسكندرية- مطروح- الدرايسة بحري»، ومنطقة الهانوفيل، ما أسفرت عن غلق منشأة وتحرير 32 محضرا متنوعا وفرض غرامات فورية تقدر بـ10 آلاف جنيه.

25 محضرا في أحياء الجمرك ومنتزه ثان

وتواصلت الحملات الرقابية، حيث شن حي الجمرك، برئاسة اللواء وليد البيلي حملة مكبرة لمراقبة الأسواق استهدفت شارع السيد محمد كريم، وفهمي الناضوري، وإسماعيل صبري، ما أسفر عن غلق وتشميع منشأة، وتحرير 9 محاضر متنوعة، وفرض غرامات فورية تقدر بـ4 آلاف جنيه.

ونفذ حي المنتزة ثان، برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لمراقبة الأسعار والتفتيش على الأسواق، استهدفت شارع الزهور، ووهران، ومنطقة العصافرة والمندرة بحري، ومنطقة الحرمين بالمندرة قبلي، ما أسفر عن تحرير 16 محضرا متنوعا بين صحة وبيئة وأمن صناعي.