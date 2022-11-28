عاملة بمدرسة وزوجها يعتديان على سيدة في الجيزة

أقدمت عامله بمدرسة ابتدائية، على تعذيب وإصابة زميلتها بمساعدة زوجها بسبب خلاف بينهما في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس القطاع، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عاملة بمدرسة ابتدائية 55 سنة مصابة بجرح قديم بالرأس به التهاب صديدي وكدمات شديدة بالساق اليسرى، وآثار حرق بالوجه وإصبع اليد اليمنى وجروح قطعية باليد اليمنى وكدمات بالساق، بتضررها من زميلاتها في العمل عاملة 40 سنة وزوجها 43 سنة، سباك، مقيمين دائرة القسم لقيامها بتعذيبها والتعدي عليها بالضرب وكيها بسكين وإحداث إصابتها بسبب خلافات بينها وبين المشكو في حقها الأولى، أثناء تواجدها بالمدرسة يوم الأحد الماضي.

خلافات وراء الواقعة

وحضرت إلى القسم للإبلاغ عقب شعورها بمضاعفات إصابتها، وألقى القبض عليهما وبمواجهتهما أمام المقدم هيثم سكر رئيس المباحث اعترفا بارتكاب الواقعة، وأمكن التوصل لمشاهدة رؤية ربة منزل ولية أمر طالبة تصادف تواجدها أيدت ما جاء بأقوال المبلغة.