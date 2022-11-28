مبيض محارة ينهي حياة «صنايعي» بسبب خلافات بينهما في الجيزة

لقي صنايعي شكمانات مصرعه، إثر إصابته بجرح قطعي بالظهر نافذ على يد مبيض محارة بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلا غ بالجريمة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول صنايعي شكمانات 40 سنة، مقيم القاهرة، متوفى إثر إصابته بجرح قطعي نافذ بالظهر.

وانتقل العميد دكتور حسن الدكرورى مأمور قسم شرطة الجيزة، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما، وتم التقابل مع شقيق المتوفى ميكانيكي 45 سنة مقيم أبو النمرس، والذي قرر بحضور شقيقه أمس لزيارة والدتهما المقيمة شارع أحمد النحاس دائرة القسم، واليوم حال نزوله من سكنها استوقفه عم طليقته مبيض محارة 44 سنة، ومقيم بذات العنوان حدثت مشادة كلامية على إثر خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على شقيقة بسلاح أبيض «سكين»، واتهمه بإحداث إصابته التي أودت بحياته وفر هاربا.

تعيين حراسة عليه من الشرطة

وفي وقت لاحق وردت إشارة من مستشفى القصر العيني، تفيد بوصول المتهم الأخير مصاب بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر، وبالانتقال وسؤاله أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بالطريق العام، واتهم المتوفى بإحداث إصابته، وتم تعيين حراسة عليه من الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.