ضبط عاطل وسيدة أثناء ترويج الهيروين بكفر الشيخ.. وقانوني يوضح العقوبة

تمكنت عدد من ضباط الشرطة التابعين لمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط سيدة ورجل أثناء قيامهما بترويج الهيروين علي راغبي التعاطي، وعُثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، وكمية من المخدرات، و1.5 كيلو هيروين.

ترويج الهيروين في كفر الشيخ

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد ورود معلومات أمنية من عناصر الشرطة السريين بقيام شخص عاطل وسيدة، ويقيمان بمركز قطور بمحافظة الغربية، حال ترددهما على دائرة مركز كفر الشيخ، بهدف ترويج مخدر جوهر الهيروين، ليتم ضبطهما بمعرفة رجال مباحث مركز كفر الشيخ، وذلك من خلال وضع خطة أمنية لضبطهما متلبسين لتأكيد ما ورد من معلومات تفيد ذلك.

وتم إعداد كمين أمني لضبطهما، وتبين أن المتهم الأول يدعى «ر. م»، 42 عاما، ويقيم بقرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، و الثانية «ن . أ»، 36 عاما، وتقيم بقرية بلتاج التابعة لذات المركز السابق ذكره، ليتم ضبطهما واقتيادهما إلى مركز شرطة كفر الشيخ.

ضبط بندقية وهيروين

وعُثر بحوزة المتهمين على سلاح ناري بندقية «خرطوش»، و10 طلقات لذات العيار المضبوط، وكمية تزن 1.5 كيلو من مخدر الهيروين، وميزان حساس، وهاتفين محمولين يستخدمانهما في القيام بترويج المواد المخدرة، ومبلغ مالي. وتم تحرير محضر بملابسات بالواقعة حمل رقم 15304 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهمين، قال المحامي ممدوح مختار، إن عقوبة ضبط المواد المخدرة متلبسا بقصد الاتجار تكون من 7 سنوات حتى المؤبد، وذلك بحسب ملابسات الواقعة والتحريات وموضوعية القضية أمام هيئة المحكمة الموقرة.